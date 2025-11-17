Week-end Pop gaming ESCAL Witry-lès-Reims

Week-end Pop gaming ESCAL Witry-lès-Reims samedi 28 mars 2026.

Week-end Pop gaming

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers pop gaming mangas à travers des consoles, des cosplays, des tournois, des escapes games, des expositions et bien plus encore !

Buvette et petite restauration sur place.   .

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Pop gaming

L’événement Week-end Pop gaming Witry-lès-Reims a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT de la Marne