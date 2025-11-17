Week-end Pop gaming ESCAL Witry-lès-Reims
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-28
Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers pop gaming mangas à travers des consoles, des cosplays, des tournois, des escapes games, des expositions et bien plus encore !
Buvette et petite restauration sur place. .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
