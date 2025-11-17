Week-end Pop gaming ESCAL Witry-lès-Reims

Week-end Pop gaming

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers pop gaming mangas à travers des consoles, des cosplays, des tournois, des escapes games, des expositions et bien plus encore !

Buvette et petite restauration sur place. .

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Pop gaming

L’événement Week-end Pop gaming Witry-lès-Reims a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT de la Marne