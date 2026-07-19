Week-end résistant Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
samedi 22 août 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Week-end résistant
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Initiation télégraphie et codage par l’association ERRA ateliers découverte des méthodes de codages et des communications télégraphiques.
.
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Initiation to telegraphy and coding by the ERRA association: workshops to discover coding methods and telegraphic communications.
L’événement Week-end résistant Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)
- Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 19 juillet 2026
- Ce que j’ai vu dans le Vercors, photographies inédites (1944-1945) Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 19 juillet 2026
- Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2026
- 1945, prisonniers de guerre retour de captivité Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 22 juillet 2026
- Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors 22 juillet 2026