Week-end résistant Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

samedi 22 août 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Week-end résistant

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Initiation télégraphie et codage par l’association ERRA ateliers découverte des méthodes de codages et des communications télégraphiques.

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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

Initiation to telegraphy and coding by the ERRA association: workshops to discover coding methods and telegraphic communications.

L’événement Week-end résistant Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme