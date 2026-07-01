Weekend des artistes, La Carneille le bourg, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Weekend des artistes 4 et 5 juillet La Carneille le bourg Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

La Carneille le bourg Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0606407431 »}]

30 lieux d’exposition, 60 artistes avec comme thème cette année : »Dites le avec des fleurs »Avec tout le weekend des animations, retrouvez tout le programme sur la page Facebook la cavée des artistes