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Weekend porte ouverte & fête de la musique Feuille Blanche, Café Noir Paris

Weekend porte ouverte & fête de la musique Feuille Blanche, Café Noir Paris

Weekend porte ouverte & fête de la musique Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Feuille Blanche, Café Noir

Adresse : 102 rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Week-end Portes Ouvertes & Fête de la Musique

Les 20 & 21 juin, Feuille Blanche, Café Noir vous ouvre grand ses portes.

Samedi & Dimanche — Portes ouvertes

Découvrez le lieu, rencontrer les intervenants et initiez vous a nos activités

  • Atelier créatif enfant/adultes
  • Piano
  • Linogravure
  • Écriture
  • Yoga
  • Fleur & création végétale
  • Mini atelier découverte
  • Présinscription année 2026-2027 enfants & adultes

DIMANCHE — Fête de la musique

Une journée entière en musique :

Matin — audition de piano
Concert acoustique à partir de 16h

5 sets – 1 artiste part heure

  • accordéon,
  • Chansons francaises
  • guitare & voix,
  • Et Bien d’autres

Une après-midi musicale intimiste et conviviale à écouter en sirotant un verre, pensez bien au chapeau pour nos artistes. Bar ouvert tout le week-end.

Passez, découvrez… et entrez dans l’univers du lieu. Samedi et dimanche portes ouvertes et dimanche fête de la musique !
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Weekend Portes Ouvertes & Fête de la Musique


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