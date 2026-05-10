Weekend porte ouverte & fête de la musique Feuille Blanche, Café Noir Paris
Weekend porte ouverte & fête de la musique Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 20 juin 2026.
Week-end Portes Ouvertes & Fête de la Musique
Les 20 & 21 juin, Feuille Blanche, Café Noir vous ouvre grand ses portes.
Samedi & Dimanche — Portes ouvertes
Découvrez le lieu, rencontrer les intervenants et initiez vous a nos activités
- Atelier créatif enfant/adultes
- Piano
- Linogravure
- Écriture
- Yoga
- Fleur & création végétale
- Mini atelier découverte
- Présinscription année 2026-2027 enfants & adultes
DIMANCHE — Fête de la musique
Une journée entière en musique :
Matin — audition de piano
Concert acoustique à partir de 16h
5 sets – 1 artiste part heure
- accordéon,
- Chansons francaises
- guitare & voix,
- Et Bien d’autres
Une après-midi musicale intimiste et conviviale à écouter en sirotant un verre, pensez bien au chapeau pour nos artistes. Bar ouvert tout le week-end.
Passez, découvrez… et entrez dans l’univers du lieu. Samedi et dimanche portes ouvertes et dimanche fête de la musique !
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
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