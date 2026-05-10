Weekend porte ouverte & fête de la musique Feuille Blanche, Café Noir Paris

Week-end Portes Ouvertes & Fête de la Musique

Les 20 & 21 juin, Feuille Blanche, Café Noir vous ouvre grand ses portes.

Samedi & Dimanche — Portes ouvertes

Découvrez le lieu, rencontrer les intervenants et initiez vous a nos activités

Atelier créatif enfant/adultes

Piano

Linogravure

Écriture

Yoga

Fleur & création végétale

Mini atelier découverte

Présinscription année 2026-2027 enfants & adultes

DIMANCHE — Fête de la musique

Une journée entière en musique :

Matin — audition de piano

Concert acoustique à partir de 16h

5 sets – 1 artiste part heure

accordéon,

Chansons francaises

guitare & voix,

Et Bien d’autres

Une après-midi musicale intimiste et conviviale à écouter en sirotant un verre, pensez bien au chapeau pour nos artistes. Bar ouvert tout le week-end.

Passez, découvrez… et entrez dans l’univers du lieu. Samedi et dimanche portes ouvertes et dimanche fête de la musique !

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



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