WERENOI – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

WERENOI Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE & PLR MUSIC présententWERENOI 1ère partieDepuis 2021, WERENOI connait une ascension fulgurante.Performant dans le fond et la forme, il cumule déjà, 7 singles d’or, 4 singles de platine, 2 singles de diamant, 1 disque d’or, 1 double disque de platine, plus de 200 millions de stream sur spotify et près de 100 millions de vues sur Youtube.Elu « révélation masculine » aux Flammes 2023, l’artiste s’est imposé sur la scène hip-hop française et emporte tout sur son passage.Son premier album « Carré » dévoilé en mars 2023 est sacré « album le plus écouté » en France, avec 200 000 ventes et est certifié double disque de platine par le SNEP.Après une tournée et un Zénith de Paris complets en 2023, une nouvelle tournée et un Accor Arena complets en 2024… WERENOI annonce un concert qui promet d’être déjà exceptionnel dans la plus grande salle d’Europe : Paris La Défense Arena. Rdv le vendredi 30 janvier 2026.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92