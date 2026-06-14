Wet For Me : Pride Edition 2026 Virage Paris samedi 27 juin 2026.

Après la marche parisienne, direction Virage pour la célébration de tou.te.s nos fiertés l3sb & queer made in BBX.

12h de fête non stop

Live + dj set + perf + stand

Open air ☀️

Ta plus belle prog

LIV DEL ESTAL (hybrid live)

DeBASEMENT (live)

ULTRANÖUK

RAG

REUSS dj

PEPIITA

BENGALÁ

+ l’invitée mystère

VIRAGE EST UN LIEU QUI PRÔNE LE RESPECT ET LA BIENVEILLANCE ENVERS TOUSTES

L’établissement peut refuser l’entrée et décider d’un remboursement uniquement sur place, le jour de l’événement, à la discrétion de la direction.

NO LGBT-PHOBIAS

NO RACISM

NO SEXISM

NO MISOGYNY

NO HATE

LESBIAN & QUEER PARTY ⚧️ ️‍⚧️ ️‍ Soirée prioritaire aux personnes s’identifiant comme femmes, les.bi.ennes, trans ou non-binaires.

Le samedi 27 juin 2026

de 18h00 à 06h00

payant

De 10,50 à 19,60 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T18:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris



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