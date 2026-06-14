Wet For Me : Pride Edition 2026 Virage Paris
Wet For Me : Pride Edition 2026 Virage Paris samedi 27 juin 2026.
Après la marche parisienne, direction Virage pour la célébration de tou.te.s nos fiertés l3sb & queer made in BBX.
12h de fête non stop
Live + dj set + perf + stand
Open air ☀️
Ta plus belle prog
LIV DEL ESTAL (hybrid live)
DeBASEMENT (live)
ULTRANÖUK
RAG
REUSS dj
PEPIITA
BENGALÁ
+ l’invitée mystère
VIRAGE EST UN LIEU QUI PRÔNE LE RESPECT ET LA BIENVEILLANCE ENVERS TOUSTES
L’établissement peut refuser l’entrée et décider d’un remboursement uniquement sur place, le jour de l’événement, à la discrétion de la direction.
NO LGBT-PHOBIAS
NO RACISM
NO SEXISM
NO MISOGYNY
NO HATE
LESBIAN & QUEER PARTY ⚧️ ️⚧️ ️ Soirée prioritaire aux personnes s’identifiant comme femmes, les.bi.ennes, trans ou non-binaires.
Le samedi 27 juin 2026
de 18h00 à 06h00
payant
De 10,50 à 19,60 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T18:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00
Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris
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