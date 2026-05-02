Wheelz & Feet, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Wheelz & Feet Samedi 2 mai, 17h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T17:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T17:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Piste de danse ouverte aux danseurs·euses à pied et en rollers (mode club sur place), aux kiffeurs·euses de son qui fait groover la tête de bas en haut, aux familles du coin, à celles et ceux qui ont envie d’exorciser ce groove hip-hop/soul qui sommeille depuis trop longtemps.

Initiation danse & rollers : prix libre

Location de patins : 5€

(gratuit pour les habitant·e·s d’Aubervilliers)

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 36 34 02 http://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/;https://www.instagram.com/lepointfort.aubervilliers/

Block party à pied & sur roues ! danse roller