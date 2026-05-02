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Wheelz & Feet, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Wheelz & Feet, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Wheelz & Feet, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Point Fort d'Aubervilliers

Adresse : 174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers

Ville : 93300 Aubervilliers

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Wheelz & Feet Samedi 2 mai, 17h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T17:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T17:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Piste de danse ouverte aux danseurs·euses à pied et en rollers (mode club sur place), aux kiffeurs·euses de son qui fait groover la tête de bas en haut, aux familles du coin, à celles et ceux qui ont envie d’exorciser ce groove hip-hop/soul qui sommeille depuis trop longtemps.
Initiation danse & rollers : prix libre
Location de patins : 5€
(gratuit pour les habitant·e·s d’Aubervilliers)

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 36 34 02 http://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/;https://www.instagram.com/lepointfort.aubervilliers/
Block party à pied & sur roues ! danse roller

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