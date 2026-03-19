Lazcar Volcano & Sanseverino Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Si Sanseverino a une habitude, c’est celle de se renouveler en permanence. C’est dans cet esprit qu’il croise la route de Lazcar Volcano, un brass band haut en couleurs. Son univers singulier et leur énergie collective mènent à un projet commun : partager, en chansons et en cuivres, un regard décalé sur le futur qui nous attend. Sur scène l’alchimie est évidente, les compositions du groupe portant les textes affutés du chanteur. Les influences circulent librement – de l’ethio jazz au Second Line de la Nouvelle-Orléans, du calypso aux rythmes latins – et nourrissent aussi quelques pépites du répertoire de Sanseverino, revisitées pour l’occasion. Le groove est là, la puissance aussi, au service d’un propos qui questionne notre époque à travers une chronique imaginaire du monde de demain – tour à tour lugubre ou désopilant… chaque note venant colorer cette fresque satyrique. Entre dystopies bancales et utopies fantasmées, Sanseverino & Lazcar Volcano vous invitent à danser avec le futur, dès maintenant.

Chanson, groove rock & brass band !

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h30 à 00h00

payant Tarif plein prévente : 20 EUR

Tarif réduit prévente : 18 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T00:00:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



Afficher la carte du lieu Le Point Fort d’Aubervilliers et trouvez le meilleur itinéraire

