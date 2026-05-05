When I Saw the Sea — Ali Chahrour, Le Grand Sud, Lille

When I Saw the Sea — Ali Chahrour Jeudi 4 juin, 20h00 Le Grand Sud Nord

6€ > 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

FESTIVAL LATITUDES CONTEMPORAINES #24

4 — 26 juin

Une lumière éblouissante arrive d’abord : peut-être aurons-nous le réflexe de fermer les yeux ? Puis viennent le chant, la parole, la danse, portés par des femmes d’une force telle qu’il devient impossible de détourner le regard.

Ali Chahrour ouvre l’édition 2026 du festival Latitudes Contemporaines en puissance et en beauté, avec un spectacle bouleversant de force et de sensibilité. When I saw the sea ouvre la parole sur les cauchemars de la Kafala : un système qui, au Liban, soumet les travailleuses domestiques migrantes à une forme d’esclavagisme moderne. Zena, Tenei et Rania sont éthiopiennes et libanaises, et ont toutes les trois traversé les réalités de ce système. Accompagnées par la chanteuse Lynn Adib et le musicien Abed Kobeissy, elles font résonner leurs histoires avec celles de centaines d’autres femmes, trop souvent privées de leurs voix. « Entre la mer et une terre en feu », elles naviguent des gestes de l’exploitation vers ceux de la liberté, entre l’expérience de la mort et une célébration provocante de la vie. Leurs berceuses sonnent comme des cris de résistance chantés avec le corps, dans une énergie faite de feu, d’amour et de justice.

Ce spectacle est proposé en audiodescription. Une visite tactile est proposée en amont de la représentation.

Avec le soutien des Lieux Culturels Pluridisciplinaires de la Ville de Lille

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Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/agenda/404-WHEN-I-SAW-THE-SEA »}] [{« link »: « https://latitudescontemporaines.com/agenda-du-festival/ »}, {« link »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/ »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Ali Chahrour ouvre l’édition 2026 du festival Latitudes Contemporaines en puissance et en beauté, avec un spectacle bouleversant de force et de sensibilité.

© Christophe Raynaud de Lage