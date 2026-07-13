While My Guitar Gently Weeps, quand récit personnel et musique se rencontrent au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Avec While My Guitar Gently Weeps, il offre à ce projet une éblouissante incarnation, en confiant ce témoignage intime à des artistes professionnel·les qui livrent, à leur tour, leur anthologie.

Assis·es en cercle autour d’une platine,

ils et elles racontent, au présent, ce qui les relie à une chanson,

avant de la faire entendre. Peu à peu, les voix se répondent et

dessinent une mémoire commune, où chacun peut reconnaître un peu de soi.

Dans un second temps, ces morceaux reprennent vie dans un concert

festif, portés par le groupe lui-même, sous la direction du guitariste

et compositeur Mocke Depret.

Au cœur de cette rencontre enivrante, entre confession et performance, l’intime se mêle à la puissance évocatrice des mélodies…

« Un spectacle-jukebox où la musique rallume les souvenirs et fait affleurer l’humain, brut. » Coups d’œil

« Véritable voyage poétique. » France Inter

Distribution

Conception et mise en scène Renaud Cojo

Avec Françoiz Breut, Barbara Carlotti, Bastien Lallemant, Lescop, J. P. Nataf, Fredrika Stahl, Jil Caplan

Direction musicale Mocke Depret

Backing band Zacharie Boisseau, Mocke Depret, Valérie Leclercq, Astrid Radigue

Ingénieur du son Stéphane Teynie

Création lumières Valentin Joyeux

Avec le soutien de l’OARA

Et si tout commençait par un disque ? Depuis quelques années, le metteur en scène Renaud Cojo s’amuse à interroger des volontaires sur la bande son de leur vie : un album devenu leur repère sensible, tuteur de l’existence, capable de faire surgir souvenirs, émotions et récits.

Du vendredi 11 juin 2027 au samedi 12 juin 2027 :

samedi

de 18h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 23h00

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-11T23:00:00+02:00

fin : 2027-06-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2027-06-11T20:00:00+02:00_2027-06-11T23:00:00+02:00;2027-06-12T18:00:00+02:00_2027-06-12T21:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/while-my-guitar-gently-weeps/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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