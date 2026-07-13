While My Guitar Gently Weeps, quand récit personnel et musique se rencontrent au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
vendredi 11 juin 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Avec While My Guitar Gently Weeps, il offre à ce projet une éblouissante incarnation, en confiant ce témoignage intime à des artistes professionnel·les qui livrent, à leur tour, leur anthologie.
Assis·es en cercle autour d’une platine,
ils et elles racontent, au présent, ce qui les relie à une chanson,
avant de la faire entendre. Peu à peu, les voix se répondent et
dessinent une mémoire commune, où chacun peut reconnaître un peu de soi.
Dans un second temps, ces morceaux reprennent vie dans un concert
festif, portés par le groupe lui-même, sous la direction du guitariste
et compositeur Mocke Depret.
Au cœur de cette rencontre enivrante, entre confession et performance, l’intime se mêle à la puissance évocatrice des mélodies…
« Un spectacle-jukebox où la musique rallume les souvenirs et fait affleurer l’humain, brut. » Coups d’œil
« Véritable voyage poétique. » France Inter
Distribution
Conception et mise en scène Renaud Cojo
Avec Françoiz Breut, Barbara Carlotti, Bastien Lallemant, Lescop, J. P. Nataf, Fredrika Stahl, Jil Caplan
Direction musicale Mocke Depret
Backing band Zacharie Boisseau, Mocke Depret, Valérie Leclercq, Astrid Radigue
Ingénieur du son Stéphane Teynie
Création lumières Valentin Joyeux
Avec le soutien de l’OARA
Et si tout commençait par un disque ? Depuis quelques années, le metteur en scène Renaud Cojo s’amuse à interroger des volontaires sur la bande son de leur vie : un album devenu leur repère sensible, tuteur de l’existence, capable de faire surgir souvenirs, émotions et récits.
Du vendredi 11 juin 2027 au samedi 12 juin 2027 :
samedi
de 18h00 à 21h00
vendredi
de 20h00 à 23h00
payant
de 5€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-11T23:00:00+02:00
fin : 2027-06-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-11T20:00:00+02:00_2027-06-11T23:00:00+02:00;2027-06-12T18:00:00+02:00_2027-06-12T21:00:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/while-my-guitar-gently-weeps/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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