Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar

Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif : 4

Montélimar

Whiplash avec le ciné-club jeunes !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:15:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Whiplash (2014)
1h47 vost

Réalisé par Damien Chazelle
Avec Miles Teller, J.K Simmons, Melissa Benoist
États-Unis drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whiplash (2014)
1h47 ? vost

Directed by Damien Chazelle
With Miles Teller, J.K Simmons, Melissa Benoist
United States drama

L’événement Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)