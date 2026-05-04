Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar
Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar dimanche 21 juin 2026.
Montélimar
Whiplash avec le ciné-club jeunes !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:15:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Whiplash (2014)
1h47 vost
Réalisé par Damien Chazelle
Avec Miles Teller, J.K Simmons, Melissa Benoist
États-Unis drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Whiplash (2014)
1h47 ? vost
Directed by Damien Chazelle
With Miles Teller, J.K Simmons, Melissa Benoist
United States drama
L’événement Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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