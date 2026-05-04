Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar

Montélimar

Whiplash avec le ciné-club jeunes !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:15:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Whiplash (2014)

1h47 vost



Réalisé par Damien Chazelle

Avec Miles Teller, J.K Simmons, Melissa Benoist

États-Unis drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whiplash (2014)

1h47 ? vost



Directed by Damien Chazelle

With Miles Teller, J.K Simmons, Melissa Benoist

United States drama

L’événement Whiplash avec le ciné-club jeunes ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération