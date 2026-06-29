WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE Soissons

Soissons

WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

La rare exploration d’un pan méconnu de l’univers du

célèbre Jean-Philippe Rameau, tel que dépeint en violoniste

dans un fameux portrait. De sa jeunesse à la consécration

du compositeur d’Hippolyte et Aricie, une sorte d’enquête

illustrée par des transcriptions d’airs d’opéras, des extraits

de suites de danses et des sonates de certains de ses

contemporains.

Un programme partiellement enregistré à l’orgue historique

de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache par le maître et

son jeune brillant partenaire.

La rare exploration d’un pan méconnu de l’univers du

célèbre Jean-Philippe Rameau, tel que dépeint en violoniste

dans un fameux portrait. De sa jeunesse à la consécration

du compositeur d’Hippolyte et Aricie, une sorte d’enquête

illustrée par des transcriptions d’airs d’opéras, des extraits

de suites de danses et des sonates de certains de ses

contemporains.

Un programme partiellement enregistré à l’orgue historique

de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache par le maître et

son jeune brillant partenaire. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

A rare exploration of a little-known aspect of the world of

the famous Jean-Philippe Rameau, as depicted as a violinist

in a famous portrait. From his youth to his rise to fame

as the composer of *Hippolyte et Aricie*, a sort of exploration

illustrated by transcriptions of opera arias, excerpts

from dance suites, and sonatas by some of his

contemporaries.

A program partially recorded on the historic organ

at the Abbey of Saint-Michel en Thiérache by the maestro and

his brilliant young partner.

L’événement WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois