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WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE Soissons

WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE Soissons jeudi 17 décembre 2026.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 5 20

Soissons

WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

La rare exploration d’un pan méconnu de l’univers du
célèbre Jean-Philippe Rameau, tel que dépeint en violoniste
dans un fameux portrait. De sa jeunesse à la consécration
du compositeur d’Hippolyte et Aricie, une sorte d’enquête
illustrée par des transcriptions d’airs d’opéras, des extraits
de suites de danses et des sonates de certains de ses
contemporains.
Un programme partiellement enregistré à l’orgue historique
de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache par le maître et
son jeune brillant partenaire.
La rare exploration d’un pan méconnu de l’univers du
célèbre Jean-Philippe Rameau, tel que dépeint en violoniste
dans un fameux portrait. De sa jeunesse à la consécration
du compositeur d’Hippolyte et Aricie, une sorte d’enquête
illustrée par des transcriptions d’airs d’opéras, des extraits
de suites de danses et des sonates de certains de ses
contemporains.
Un programme partiellement enregistré à l’orgue historique
de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache par le maître et
son jeune brillant partenaire.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

A rare exploration of a little-known aspect of the world of
the famous Jean-Philippe Rameau, as depicted as a violinist
in a famous portrait. From his youth to his rise to fame
as the composer of *Hippolyte et Aricie*, a sort of exploration
illustrated by transcriptions of opera arias, excerpts
from dance suites, and sonatas by some of his
contemporaries.
A program partially recorded on the historic organ
at the Abbey of Saint-Michel en Thiérache by the maestro and
his brilliant young partner.

L’événement WILLIAM CHRISTIE-THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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