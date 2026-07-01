Windborne en concert Museon Arlaten musée de Provence Arles

Informations pratiques

Arles

Windborne en concert

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h30. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Museon Arlaten ouvre la semaine des Suds avec Windborne, un quartet vocal américain de renommée internationale, pour un concert a cappella puissant entre traditions, harmonies et chants de lutte.

À l’occasion de la semaine du festival Les Suds, à Arles, le Museon Arlaten accueille Windborne, un quartet vocal américain reconnu pour la richesse de ses harmonies a cappella.



Composé de Lauren Breunig, Jeremy Carter-Gordon, Lynn Rowan et Will Rowan, l’ensemble puise dans les traditions vocales du monde pour interpréter un répertoire mêlant chants populaires, mélodies traditionnelles et chants de protestation. Sans accompagnement instrumental, les quatre artistes offrent une performance d’une grande intensité, où les voix racontent les luttes sociales, les droits civiques et les histoires des communautés qui les ont portées.



Entre émotion, puissance et engagement, ce concert invite à découvrir la force universelle du chant collectif dans le cadre singulier du Museon Arlaten. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

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English :

The Museon Arlaten kicks off “La Semaine des Suds” with Windborne, an internationally renowned American vocal quartet, for a powerful a cappella concert blending tradition, harmonies, and protest songs.

L’événement Windborne en concert Arles a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme d’Arles