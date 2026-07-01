Wine & Food au Mas de la Rose Le Mas de la Rose Orgon

Informations pratiques

Orgon

Wine & Food au Mas de la Rose

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19h30. Le Mas de la Rose 2247 Route d’Eygalières Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Wine & Food 2ᵉ édition

Wine & Food 2ᵉ édition.



Le temps d’une soirée, le Mas de la Rose vous ouvre les portes de son potager pour une expérience où la gastronomie rencontre les plus belles cuvées.

– 4 domaines viticoles soigneusement sélectionnés

– Live Cooking & Finger Food

– Groupe de jazz en live

– Magicien en déambulation

– Dégustations et rencontres avec les vignerons

– Une ambiance élégante et conviviale, au cœur des Alpilles.



Les places sont volontairement limitées afin de privilégier les échanges avec les vignerons et de vous offrir une expérience exclusive.



Envie de vivre cette soirée ? Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre table. .

Le Mas de la Rose 2247 Route d’Eygalières Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 08 91 contact@mas-rose.com

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English :

Wine & Food ? 2? Edition

L’événement Wine & Food au Mas de la Rose Orgon a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence