Wolfgang Valbrun, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
mardi 4 mai 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Wolfgang Valbrun Mardi 4 mai 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-04T20:00:00+02:00 – 2027-05-04T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-04T20:00:00+02:00 – 2027-05-04T21:30:00+02:00
Voix de feu, présence volcanique, âme en mouvement : porté par une ferveur soul aux accents jazzy, Wolfgang Valbrun s’impose comme l’une des figures montantes d’une soul introspective et métissée, entre fêlures et lueurs d’espoir.
D’origine haïtienne, né et élevé aux États‑Unis, aujourd’hui installé à Paris, Wolfgang Valbrun, dit Wolf, a été nourri de soul, de jazz, de hip‑hop et de musique brésilienne. Après avoir prêté sa voix à de nombreux projets, dont le groupe funk parisien Marvellous ou le collectif britannique avant‑gardiste de soul et de jazz Ephemerals, il navigue désormais solo.
Entouré d’un sextet diablement efficace, entre soul moderne et héritage, tranchant et sophistication, sa musique frappe juste et emporte tout sur son passage.
Voix d’or, basses qui groovent, claviers moelleux et textes intimes : un concert de Wolf est un écrin, intense, élégant et résolument incarné.
Rhi Williams : batterie, Charlie Fitzgerald : basse, Wolfgang Valbrun : chant, James Graham : claviers, Adam Holgate : guitare, Thierry Lemaitre : saxophone, Damian McLean‑Brown : trompette
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 voix du monde musique
NINA CHOLET
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