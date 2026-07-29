WOORI FESTIVAL Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
WOORI FESTIVAL
HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Entre culture pop et culture traditionnelle, le Woori Festival est le rendez-vous de tous les passionnés de la culture coréenne !
Plongez au cœur de la Corée du Sud sans quitter la Ville Rose ! Le Woori Festival revient pour sa 5e édition ! Sur un week end, le festival célèbre la richesse de la culture coréenne, mêlant traditions ancestrales et tendances contemporaines.
Au programme spectacles et initiations à la K-Pop, démonstrations d’arts martiaux, ateliers créatifs, stands d’artisanat et professionnels et le meilleur de la street food coréenne. Un voyage culturel unique, festif et familial à ne pas manquer.
Retrouvez le programme complet sur le site internet du festival. .
HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Between pop culture and traditional culture, the Woori Festival is the place to be for all fans of Korean culture!
L’événement WOORI FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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