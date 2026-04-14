Word : insertion d’éléments, QuentinWeb, Saint-Quentin
Word : insertion d’éléments, QuentinWeb, Saint-Quentin mercredi 29 avril 2026.
Word : insertion d’éléments 29 et 30 avril QuentinWeb Aisne
Gratuit, sur inscription. Nombre de participants : 6
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00
Après avoir vu les notions de base du traitement de texte, consacrons-nous à d’autres types d’éléments et à des notions complémentaires : mise en page du document, création d’un tableau, insertion d’image, listes et symboles, construction de SmartArt, en-tête et pied de page…
QuentinWeb 53 rue Henri Dunant 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 06 32 20 »}]
Deuxième module de formation consacré à Word : après la gestion du texte, passons aux autres éléments tels que les tableaux et les images.
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