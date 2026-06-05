Workshop de chant choral en famille Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Guidés par Xavier Margueritat, chef de chœur et chanteur au sein de de l’ensemble vocal Sequenza 9.3, rejoignez une grande chorale éphémère et faite l’expérience en famille du chant collectif.

Dans une joyeuse complicité entre enfants et adultes, jouez avec vos voix et votre souffle, explorez de manière ludique les sons et les silences — chuchotez, vibrez, faites résonnez l’espace, écoutez — et observez comment cela fait varier votre perception de l’œuvre. En écho au brouillard en constante transformation, participez à cette grande polyphonie vivante et collective.

Aucune pratique du chant n’est requise : chacun participe à son rythme, dans un esprit de jeu et de découverte, grâce à un protocole d’improvisation proposé par l’ensemble Sequenza 9.3.

Après le workshop, prolongez ce moment privilégié en famille en découvrant l’exposition « Clair-obscur ». Vous pourrez profiter de l’espace du Mini Salon dédié aux familles, utiliser le livret-jeux « Les Boussoles » pour explorer à votre rythme, ou échanger avec les médiateurs présents en galeries pour vous accompagner.

Les samedis 20 juin et 4 juillet, de 10h à 11h, venez vivre une expérience exceptionnelle en famille, où petits et grands explorent cette œuvre immersive par le biais de la pratique vocale.

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 11h00

payant

Plein tarif 20 €

Tarif réduit 17 €

Tarif moins de 18 ans 10 €

Tarif membres Pinault Collection et Super Cercle 14 €

Ce billet inclut l’accès au musée toute la matinée, pour le workshop en famille ainsi que pour l’exposition « Clair-obscur ».

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T11:00:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

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