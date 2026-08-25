Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet Studio de danse Vichy

Informations pratiques

Vichy

Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet

Studio de danse 16 rue Couturier Vichy Allier

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Garder le cap dans la tempête , Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet

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Studio de danse 16 rue Couturier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08 auvergne@surya-world.org

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English :

Staying the Course in the Storm, Yoga Workshop with Stéphane Chollet

L’événement Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations