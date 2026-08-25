Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet Studio de danse Vichy
dimanche 27 septembre 2026 · Studio de danse · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet
Studio de danse 16 rue Couturier Vichy Allier
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Garder le cap dans la tempête , Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet
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Studio de danse 16 rue Couturier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08 auvergne@surya-world.org
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English :
Staying the Course in the Storm, Yoga Workshop with Stéphane Chollet
L’événement Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations
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