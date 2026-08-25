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AGENDA · Vichy

Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet Studio de danse Vichy

dimanche 27 septembre 2026 · Studio de danse · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Studio de danse
Adresse
16 rue Couturier
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
90 90 90

Vichy

Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet

Studio de danse 16 rue Couturier Vichy Allier

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Garder le cap dans la tempête , Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet
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Studio de danse 16 rue Couturier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08  auvergne@surya-world.org

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English :

Staying the Course in the Storm, Yoga Workshop with Stéphane Chollet

L’événement Workshop de Yoga en présence de Stéphane Chollet Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations

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