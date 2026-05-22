Workshop du 4 Site de La Manu Châtellerault
Workshop du 4 Site de La Manu Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.
Châtellerault
Workshop du 4
Site de La Manu Rue Jean Monnet 8610 Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Invitation à la découverte des cultures urbaines à travers deux disciplines phares du Hip Hop: le DJing et la danse (ateliers sur inscription de 14h à 16h).
Scène ouverte du workshop de 16h à 18h. .
Site de La Manu Rue Jean Monnet 8610 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Workshop du 4
L’événement Workshop du 4 Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Parasite Loft Cinémas Châtellerault 22 mai 2026
- La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi salle de la Gornière Châtellerault 22 mai 2026
- A la rencontre de Thomas Gornet, romancier jeunesse La Cabane du Lac Châtellerault 23 mai 2026
- De surprise en surprise, Musée de l’auto, de la moto et du vélo, Châtellerault 23 mai 2026
- Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault 23 mai 2026