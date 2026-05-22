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Workshop du 4 Site de La Manu Châtellerault

Workshop du 4 Site de La Manu Châtellerault

Workshop du 4 Site de La Manu Châtellerault vendredi 7 août 2026.

Lieu : Site de La Manu

Adresse : Rue Jean Monnet 8610 Châtellerault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Châtellerault

Workshop du 4

Site de La Manu Rue Jean Monnet 8610 Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Invitation à la découverte des cultures urbaines à travers deux disciplines phares du Hip Hop: le DJing et la danse (ateliers sur inscription de 14h à 16h).
Scène ouverte du workshop de 16h à 18h.   .

Site de La Manu Rue Jean Monnet 8610 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00  le4@grand-chatellerault.fr

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English : Workshop du 4

L’événement Workshop du 4 Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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