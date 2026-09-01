Workshop Street / Commercial STUDIO BLEU – Paris 20 Paris
samedi 12 septembre 2026 · STUDIO BLEU - Paris 20 · Paris
Informations pratiques
TSMGO vous invite à découvrir le Street / Commercial lors d’un workshop animé par Emma Gomis.
Pendant 1h30, vous travaillerez autour d’une chorégraphie mêlant énergie, musicalité, coordination et interprétation.
L’objectif est également d’apprendre à développer son attitude, sa présence et sa personnalité dans le mouvement, tout en prenant confiance en soi.
Le workshop est pensé dans une ambiance bienveillante permettant à chacun·e de progresser à son rythme.
Ce workshop fait partie du programme Open Classes & Workshops de TSMGO. Il peut être réservé seul ou dans le cadre d’un pack donnant accès à plusieurs workshops.
Découvrez l’univers du Street Commercial lors d’un workshop énergique mêlant chorégraphie, musicalité, attitude et interprétation.
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
payant
PACK WORKSHOPS:
1 workshop : 18 €
2 workshops : 30 €
4 workshops : 48 €
5 workshops : 55 €
10 workshops : 90 €
15 workshops : 130 €
20 workshops : 160 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00
STUDIO BLEU – Paris 20 32 Rue du Capitaine Marchal 75020 Paris
https://tsika.fr/cours/109 +33782344207 contact.tsmgo@gmail.com
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