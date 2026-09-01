UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Workshop Street / Commercial STUDIO BLEU – Paris 20 Paris

samedi 12 septembre 2026 · STUDIO BLEU - Paris 20 · Paris

Workshop Street / Commercial STUDIO BLEU – Paris 20 Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
STUDIO BLEU - Paris 20
Adresse
32 Rue du Capitaine Marchal
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">PACK WORKSHOPS:</p><p class="text">1 workshop : 18 €<br> 2 workshops : 30 €<br> 4 workshops : 48 €<br> 5 workshops : 55 €<br> 10 workshops : 90 €<br> 15 workshops : 130 €<br> 20 workshops : 160 €  </p>

TSMGO vous invite à découvrir le Street / Commercial lors d’un workshop animé par Emma Gomis.

Pendant 1h30, vous travaillerez autour d’une chorégraphie mêlant énergie, musicalité, coordination et interprétation.

L’objectif est également d’apprendre à développer son attitude, sa présence et sa personnalité dans le mouvement, tout en prenant confiance en soi.

Le workshop est pensé dans une ambiance bienveillante permettant à chacun·e de progresser à son rythme.

Ce workshop fait partie du programme Open Classes & Workshops de TSMGO. Il peut être réservé seul ou dans le cadre d’un pack donnant accès à plusieurs workshops.

Découvrez l’univers du Street Commercial lors d’un workshop énergique mêlant chorégraphie, musicalité, attitude et interprétation.
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
payant

PACK WORKSHOPS:

1 workshop : 18 €

2 workshops : 30 €

4 workshops : 48 €

5 workshops : 55 €

10 workshops : 90 €

15 workshops : 130 €

20 workshops : 160 €  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00

STUDIO BLEU – Paris 20 32 Rue du Capitaine Marchal  75020 Paris
https://tsika.fr/cours/109 +33782344207 contact.tsmgo@gmail.com


Afficher la carte du lieu STUDIO BLEU – Paris 20 et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)