Workshop | WEAR IS MY LED, Le Groove, Genève
Workshop | WEAR IS MY LED, Le Groove, Genève lundi 11 mai 2026.
Workshop | WEAR IS MY LED 11 – 14 mai Le Groove
CHF 400.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T21:00:00+02:00
Artistes, stylistes, programmeur·euses, électronicien·nes, danseur·euses, performeur·euses se réunissent pour donner ce workshop de 4 jours et une nuit où les participant·es vont explorer, jouer, construire et illuminer des costumes composés de LED et les animer avec le logiciel MadMapper et d’autres solutions DIY.
Organisé par les créateurs du logiciel MadMapper, GarageCube et des invité·es spéciaux·ales, le workshop Where is my LED reprend une aventure commencée 10 ans plus tôt au Mapping Festival : 3D LED fashion.
Prérequis : avoir des connaissances et un intérêt dans une des pratiques comme le fashion design, le light-design, la vidéo, le mapping, la performance, la scénographie, la musique, etc
Langue : FR, EN.
INFOS PRATIQUES
Attention : PLACES LIMITÉES
TARIF : CHF 400.- (incluant kit LED + contrôleur, une licence de MadMapper, un repas chaque soir et une entrée pour la soirée algorave).
Billetterie en ligne (réservation obligatoire)
Âge : 18 ans minimum.
Matériel : Mac ou PC personnel.
Ouverture des portes | défilé de mode : 19h00 le 14 Mai
9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève
Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand
Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium
Parking à vélos
Parking des Gazomètres, David Dufour
Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://form.madmapper.com/f/qgVhvOuStOATWbF9 »}] [{« link »: « https://form.madmapper.com/f/qgVhvOuStOATWbF9 »}]
11 – 14 mai, Mapping Festival, Fonderie Kugler, Genève : Artistes, stylistes et codeur·euses se réunissent 4 jours pour créer et animer des costumes LED avec MadMapper.
Atelier Delcourt
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