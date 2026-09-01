World Clean Up Day avec l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale Plage des Capucins La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

World Clean Up Day avec l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h30. Plage des Capucins Avenue du Président Wilson La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Et si la rentrée commençait par un grand geste pour notre littoral ? L’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale participe, comme chaque année, au World CleanUp Day, la plus grande mobilisation citoyenne au monde contre la pollution !

Suivez le littoral jusqu’au port Saint-Jean, en passant par la plage Cyrnos, site suivi de près dans le cadre du dispositif Adopt un Spot. Mégots, plastiques, déchets oubliés.. l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale vous attend nombreux pour rendre notre bord de mer plus propre !



Et ce n’est pas tout de 10h30 à 12h, place à la science participative et citoyenne ! Les déchets collectés seront triés et caractérisés. Ces données précieuses permettront d’identifier les sources de pollution et de construire des actions concrètes pour l’avenir.



Événement organisé avec la Ville de La Ciotat et l’association World CleanUp Day .

Plage des Capucins Avenue du Président Wilson La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 07 67 atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if we kicked off the new school year with a major initiative to help our coastline? As it does every year, the Atelier Bleu CPIE Côte Provençale is taking part in World CleanUp Day, the world’s largest citizen-led campaign against pollution!

L’événement World Clean Up Day avec l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de La Ciotat