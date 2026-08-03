WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète Ronce les Bains La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète

Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Les insurgés des déchets en partenariat avec le Casino Partouche de Ronce-les-Bains et la Ville de La Tremblade vous donnent rendez-vous dimanche 20 septembre à 14h pour un ramassage de déchets entre terre et mer suivi d’un pot de l’amitié.

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Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesinsurgesdesdechets@gmail.com

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English :

The association Les insurg%E9s des d%E9chets, in partnership with the Partouche Casino in Ronce-les-Bains and the City of La Tremblade, invites you to join them on Sunday, September 20, at 2 p.m. for a beach cleanup between land and sea, followed by a friendly get-togetherE9.

L’événement WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-30 par Mairie de La Tremblade