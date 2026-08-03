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WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète Ronce les Bains La Tremblade

dimanche 20 septembre 2026 · Ronce les Bains · La Tremblade

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ronce les Bains
Adresse
Place du Casino
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète

Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

L’association Les insurgés des déchets en partenariat avec le Casino Partouche de Ronce-les-Bains et la Ville de La Tremblade vous donnent rendez-vous dimanche 20 septembre à 14h pour un ramassage de déchets entre terre et mer suivi d’un pot de l’amitié.
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Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lesinsurgesdesdechets@gmail.com

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English :

The association Les insurg%E9s des d%E9chets, in partnership with the Partouche Casino in Ronce-les-Bains and the City of La Tremblade, invites you to join them on Sunday, September 20, at 2 p.m. for a beach cleanup between land and sea, followed by a friendly get-togetherE9.

L’événement WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-30 par Mairie de La Tremblade

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