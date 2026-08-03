WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète Ronce les Bains La Tremblade
dimanche 20 septembre 2026 · Ronce les Bains · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’association Les insurgés des déchets en partenariat avec le Casino Partouche de Ronce-les-Bains et la Ville de La Tremblade vous donnent rendez-vous dimanche 20 septembre à 14h pour un ramassage de déchets entre terre et mer suivi d’un pot de l’amitié.
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Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesinsurgesdesdechets@gmail.com
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English :
The association Les insurg%E9s des d%E9chets, in partnership with the Partouche Casino in Ronce-les-Bains and the City of La Tremblade, invites you to join them on Sunday, September 20, at 2 p.m. for a beach cleanup between land and sea, followed by a friendly get-togetherE9.
L’événement WORLD CLEANUP DAY 2026 Journée mondiale du nettoyage de notre planète La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-30 par Mairie de La Tremblade
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