AGENDA · Le Boulou
WORLD CLEANUP DAY Le Boulou
dimanche 20 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
WORLD CLEANUP DAY
Chem. du Moulin Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Prenons soin de notre patrimoine naturel !
Ouvert à tous
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Chem. du Moulin Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00
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English :
Let’s take care of our natural heritage!
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L’événement WORLD CLEANUP DAY Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66
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