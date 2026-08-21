UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Boulou

WORLD CLEANUP DAY Le Boulou

dimanche 20 septembre 2026 · Le Boulou

WORLD CLEANUP DAY Le Boulou

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Chem. du Moulin
Ville
66160 Le Boulou
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Boulou

WORLD CLEANUP DAY

Chem. du Moulin Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Prenons soin de notre patrimoine naturel !
Ouvert à tous
  .

Chem. du Moulin Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s take care of our natural heritage!
Open to %E0 everyone

L’événement WORLD CLEANUP DAY Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66

À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)