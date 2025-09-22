World of Warcraft 20 Years of Music Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
World of Warcraft 20 Years of Music Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Lyon 7e Arrondissement
World of Warcraft 20 Years of Music
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 57 – 57 – 107 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Ce concert symphonique officiel propose une plongée immersive au cœur d’Azeroth, faisant revivre les moments forts de ce jeu vidéo légendaire grâce à ses compositions emblématiques.
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This official symphony concert offers an immersive plunge into the heart of Azeroth, bringing to life the highlights of this legendary video game through its iconic compositions.
L’événement World of Warcraft 20 Years of Music Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Lyon 7e Arrondissement (Rhône)
- Dorothée Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 10 avril 2026
- Amel Bent Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 16 avril 2026
- Ultra Vomit Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 18 avril 2026
- 15000 voix pour les légendes du rock Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 26 avril 2026
- Encore et 23:59 Sara Landry Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement 1 mai 2026