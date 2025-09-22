World of Warcraft 20 Years of Music Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

World of Warcraft 20 Years of Music

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 57 – 57 – 107 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Ce concert symphonique officiel propose une plongée immersive au cœur d’Azeroth, faisant revivre les moments forts de ce jeu vidéo légendaire grâce à ses compositions emblématiques.

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

This official symphony concert offers an immersive plunge into the heart of Azeroth, bringing to life the highlights of this legendary video game through its iconic compositions.

L’événement World of Warcraft 20 Years of Music Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme