Sète

WORLDWIDE FESTIVAL 2026

Accès n°17 Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-28

C’est au coeur de Sète que Freshly Cut et Gilles Peterson vous accueillent chaque année depuis 2006 pour une semaine hors du temps. Toute la ville devient alors un grand terrain de jeu et de découverte pour le bonheur de tous.​

C’est au coeur de Sète que Freshly Cut et Gilles Peterson vous accueillent chaque année depuis 2006 pour une semaine hors du temps. Toute la ville devient alors un grand terrain de jeu et de découverte pour le bonheur de tous.​

Concerts en bord de mer, DJ sets sous les étoiles, balades dans les ruelles sétoises…

Au Worldwide, on prend le temps. Le temps de découvrir des artistes , qui pour certains, se produisent pour la première fois en France. .

Accès n°17 Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Every year since 2006, Freshly Cut and Gilles Peterson have welcomed you to the heart of Sète for a week that feels like a world apart. The whole town transforms into a vast playground and a place of discovery, to everyone’s delight.

L’événement WORLDWIDE FESTIVAL 2026 Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE