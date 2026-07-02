Wu Lyf en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Wu Lyf en concert Lundi 21 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00

Disparu des écrans de contrôle en 2012, ce quatuor de Manchester Wu Lyf est uni à nouveau, surpris lui-même par l’alchimie. Des cavalcades de guitares, hymnes à l’amour, à l’amer, tissent des compos heavy pop. Avis aux amateurs de concerts-fleuve aux vertus euphorisantes.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Retour sur les radars de la comète rock indé Wu Lyf

Anthony Harrison