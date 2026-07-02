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Wu Lyf en concert, L’Aéronef, Lille

lundi 21 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille

Wu Lyf en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
27 € / 20 €

Wu Lyf en concert Lundi 21 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00

Disparu des écrans de contrôle en 2012, ce quatuor de Manchester Wu Lyf est uni à nouveau, surpris lui-même par l’alchimie. Des cavalcades de guitares, hymnes à l’amour, à l’amer, tissent des compos heavy pop. Avis aux amateurs de concerts-fleuve aux vertus euphorisantes.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour sur les radars de la comète rock indé Wu Lyf

Anthony Harrison

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