Wu Lyf en concert, L’Aéronef, Lille
lundi 21 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Wu Lyf en concert Lundi 21 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord
27 € / 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:00:00+02:00
Disparu des écrans de contrôle en 2012, ce quatuor de Manchester Wu Lyf est uni à nouveau, surpris lui-même par l’alchimie. Des cavalcades de guitares, hymnes à l’amour, à l’amer, tissent des compos heavy pop. Avis aux amateurs de concerts-fleuve aux vertus euphorisantes.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour sur les radars de la comète rock indé Wu Lyf
Anthony Harrison
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