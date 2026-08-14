Informations pratiques

Révélé par son premier album Pitakpi, nommé « Révélation » par Jazz Magazine, il développe une musique nourrie par les rythmes caribéens, la tradition martiniquaise et l’improvisation jazz.

Avec PLÉONASME, Xavier Belin explore une évidence : le jazz est une musique créole par essence, née des croisements, des transmissions et des métissages. À travers un répertoire de standards issus des territoires créoles, de la Martinique à Haïti, de La Réunion à Trinidad, il met en lumière les liens profonds entre ces cultures et l’histoire du jazz.

Pour cette cinquième édition, PLÉONASME se réinvente en trio piano-basse-batterie. Une formation où le jeu collectif, la pulsation et l’héritage rythmique prennent une nouvelle dimension. Entre mélodies caribéennes, langage jazz moderne et improvisations, Xavier Belin poursuit son travail autour de la créolité musicale : une musique vivante, en mouvement, qui se transmet autant qu’elle se transforme.

Depuis 15 ans, #JazzDeDemain accompagne les artistes émergents à travers des résidences régulières, leur offrant un espace de création, d’expérimentation et de rencontre avec le public

Pianiste, compositeur et arrangeur martiniquais, Xavier Belin s’impose comme l’une des voix montantes du jazz contemporain.

Le jeudi 05 novembre 2026

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 05 novembre 2026

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 05 novembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 04 février 2027

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 04 février 2027

de 23h00 à 00h00

Le jeudi 04 février 2027

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 10 juin 2027

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 10 juin 2027

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 10 juin 2027

de 23h00 à 00h00

payant

Concert à 19h30 : 14 euros

Concert à 21h30 : : 12 euros

Concert à 23h00 : 9 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T22:00:00+01:00

fin : 2027-06-10T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T21:00:00+02:00;2026-11-05T21:00:00+02:00_2026-11-05T22:00:00+02:00;2026-11-05T21:30:00+02:00_2026-11-05T22:30:00+02:00;2027-02-04T19:30:00+02:00_2027-02-04T20:30:00+02:00;2027-02-04T21:30:00+02:00_2027-02-04T22:30:00+02:00;2027-02-04T23:00:00+02:00_2027-02-04T00:00:00+02:00;2027-06-10T19:30:00+02:00_2027-06-10T20:30:00+02:00;2027-06-10T21:30:00+02:00_2027-06-10T22:30:00+02:00;2027-06-10T23:00:00+02:00_2027-06-10T00:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



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