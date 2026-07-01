Xiexin Dance Theatre – In Satie & The Rite of Spring, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Xiexin Dance Theatre – In Satie & The Rite of Spring Mardi 1 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T22:00:00+01:00

Après avoir conquis le public du Pin Galant avec « From IN », la grande chorégraphe Xie Xin s’empare de la naissance de la musique contemporaine occidentale avec sa dernière création « In Satie & The Rite of Spring ». Un voyage émotionnel intense, ancré dans la sagesse orientale.

Ébranlés par le drame vécu en décembre 2023 lors d’un incendie dans leurs locaux, la chorégraphe de Shanghai et ses danseurs transcendent ce souvenir douloureux et le transforment en source d’inspiration. Avec cette nouvelle création en diptyque, à la fois délicate et puissante, marquée par l’harmonie et le rythme, la compagnie danse sa renaissance, oscillant entre suspension et futilité face à la lourdeur de la vie et de la société.

Des « Gymnopédies » aux « Gnossiennes », les valses d’Erik Satie sont ici réarrangées pour piano et vibraphone, enveloppant le public d’un halo de poésie. Au fil d’une seconde partie plus rythmée, les onze danseurs livrent un « Sacre du printemps » d’Igor Stravinsky flamboyant. Entre poésie et intensité, « In Satie & The Rite of Spring » invite à une réflexion sur le cycle de la vie, où chaque destruction porte en elle la promesse d’un renouveau.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/142/le_pin_galant/xiexin_dance_theatre »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La grande chorégraphe Xie Xin s’empare de la naissance de la musique contemporaine occidentale avec sa dernière création « In Satie & The Rite of Spring ». Xiexin Danse