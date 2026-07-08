XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme Vendôme
mardi 14 juillet 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme
Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-07
Depuis 25 ans, le Festival Jeu(x) d’Orgue fait rayonner la musique d’orgue à travers une programmation d’excellence, accessible et conviviale, portée par des artistes de renommée internationale.
XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme. En 2026, le Festival Jeu(x) d’Orgue célèbre 25 ans d’une évolution marquée par une programmation toujours plus riche et exigeante. Passé de 3 à 12 concerts, il investit désormais trois lieux emblématiques la cathédrale Saint-Louis et l’église Saint-Pierre de Cabochon à Blois, ainsi que l’église Sainte-Madeleine de Vendôme. Le festival accueille des organistes de renommée nationale et internationale, propose un vaste panorama du répertoire, de la musique ancienne à la création contemporaine, et privilégie la proximité avec le public grâce aux présentations des œuvres et aux rencontres avec les artistes après les concerts. .
Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire jeuxdorgue41@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the past 25 years, the Jeu(x) d’Orgue Festival has been promoting organ music through an outstanding, accessible, and welcoming program featuring internationally renowned artists.
L’événement XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de Vendome Territoires Vendomois
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 8 juillet 2026
- Fête nationale à Vendôme Vendôme 14 juillet 2026
- Visites découvertes – Mission Balzac, Vendôme, Vendôme 15 juillet 2026
- NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme 15 juillet 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire L’été des 6 10 ans Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme Vendôme 16 juillet 2026