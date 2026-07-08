Informations pratiques

Vendôme

XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme

Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-07

Depuis 25 ans, le Festival Jeu(x) d’Orgue fait rayonner la musique d’orgue à travers une programmation d’excellence, accessible et conviviale, portée par des artistes de renommée internationale.

XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme. En 2026, le Festival Jeu(x) d’Orgue célèbre 25 ans d’une évolution marquée par une programmation toujours plus riche et exigeante. Passé de 3 à 12 concerts, il investit désormais trois lieux emblématiques la cathédrale Saint-Louis et l’église Saint-Pierre de Cabochon à Blois, ainsi que l’église Sainte-Madeleine de Vendôme. Le festival accueille des organistes de renommée nationale et internationale, propose un vaste panorama du répertoire, de la musique ancienne à la création contemporaine, et privilégie la proximité avec le public grâce aux présentations des œuvres et aux rencontres avec les artistes après les concerts. .

Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire jeuxdorgue41@gmail.com

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English :

For the past 25 years, the Jeu(x) d’Orgue Festival has been promoting organ music through an outstanding, accessible, and welcoming program featuring internationally renowned artists.

L’événement XXVIème Festival Jeux d’Orgue à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de Vendome Territoires Vendomois