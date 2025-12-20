XZIBIT – LA LAITERIE Strasbourg

XZIBIT Début : 2026-06-12 à 19:30. Tarif : – euros.

XZIBIT THE KINGMAKER TOUR feat. Furnace Band Frero 1-10GN & Guests feat. Shock, Dj AntarHip Hop Us Legend West-coast Hi-HopOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Figure de proue de la scène hip-hop californienne, XZIBIT s’impose dès les années 90 avec son premier album At the Speed of Life et le single culte « Paparazzi », fameux titre qui reprend un sample d’Opéra. Sa carrière prend une dimension mondiale sous l’égide de Dr. Dre, qui produit ses albums certifiés multi-platine « Restless » et « Man vs. Machine », l’installant définitivement au panthéon du hip-hop aux côtés de Snoop Dogg, Nate Dogg et Eminem. Artiste polyvalent, il devient une icône de la culture populaire dans les années 2000 en animant l’émission culte Pimp My Ride sur MTV, tout en menant une solide carrière d’acteur au cinéma (X-Files, Rédemption) et à la télévision (Empire). Xzibit signe un retour en 2025 avec l’album « Kingmaker ». Ce projet réunit des légendes telles qu’Ice Cube et Busta Rhymes, porté par le single phare « Leave Me Alone » (avec Dr. Dre et Ty Dolla $ign). Véritable « Kingmaker », X incarne aujourd’hui la figure du mentor en parrainant la nouvelle génération, comme en témoigne le succès massif du hit « California » avec Coyote. Pour sa tournée européenne « THE KINGMAKER TOUR », XZIBIT sera accompagné en live par FURNACE BAND. Un concert événement avec une légende de la WEST COAST à ne pas rater ! © FME

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67