YAEL NAÏM Parc de la Cigalière Béziers

Informations pratiques

Béziers

YAEL NAÏM

Parc de la Cigalière La Cigalière Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

Avec son nouvel album, Yael Naïm ouvre un chapitre inédit de sa création. Une oeuvre libre et sensible, entre intimité et envolée, où la musique devient espace d’émancipation.

Après quinze ans de carrière internationale et trois tournées mondiales, Yael Naïm revient avec un cinquième album entièrement écrit, composé et réalisé par elle-même. Une oeuvre ambitieuse et inattendue, pensée comme un manifeste de liberté artistique et d’indépendance créative.

Porté par des sonorités mêlant textures électroniques, orchestrations délicates et silences habités, Solaire dessine des paysages sonores vastes et épurés où l’intime dialogue avec le grandiose. La voix singulière de Yael Naïm s’y déploie avec une intensité nouvelle, explorant des territoires musicaux en constante métamorphose.

Plus qu’un album, il s’agit d’un geste d’émancipation, une affirmation de sa place de compositrice et productrice. Sur scène, ce nouvel opus prend vie dans un live immersif et sensible, conçu comme un voyage sensoriel porté par une scénographie à la fois magique et épurée. .

Parc de la Cigalière La Cigalière Béziers 34410 Hérault Occitanie

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English : YAEL NAÏM

With her new album, Yael Na%EFm opens a new chapter in her creative journey. It is a free-spirited and sensitive work, balancing intimacy and soaring inspiration, where music becomes a space for emancipation.

L’événement YAEL NAÏM Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN