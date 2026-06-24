Yael Naim Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges

Limoges

Yael Naim Festival Éclats d’Émail 2026

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Avec Solaire , son nouvel album paru en février dernier, Yael Naim signe bien plus qu’un retour une renaissance. Quatre ans après Night Songs , disque nocturne et introspectif, l’artiste choisit la lumière. Le titre sonne comme une déclaration d’intention, presque un manifeste. Celui d’une femme qui avance, qui n’a plus peur de sa puissance ni de ses zones d’ombre.

Yael Naim poursuit depuis toujours une œuvre transversale, libre et engagée. Révélée au monde avec New Soul , récompensée par trois Victoires de la Musique, elle n’a jamais cessé d’explorer, de créer à contre-courant, de faire dialoguer l’intime et l’universel. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 billetterie@operalimoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yael Naim Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Yael Naim Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole