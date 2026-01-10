Yael Naim

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentiste et productrice, Yael Naim revient avec son nouvel album entre soul, pop et folk. Depuis l’immense succès international de son titre New Soul, elle trace un chemin à part, mêlant avec finesse pop, musique classique, électronique et orchestrale.

Chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentiste et productrice, Yael Naim revient avec son nouvel album entre soul, pop et folk. Depuis l’immense succès international de son titre New Soul, elle trace un chemin à part, mêlant avec finesse pop, musique classique, électronique et orchestrale. 38 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singer, songwriter, multi-instrumentalist and producer, Yael Naim is back with her new album, a blend of soul, pop and folk. Since the huge international success of her single New Soul, she has been blazing a trail of her own, finely blending pop, classical, electronic and orchestral music.

L’événement Yael Naim Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-10 par ADT 37