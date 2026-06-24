YAEL NAIM | SOLAIRE Sète
YAEL NAIM | SOLAIRE Sète vendredi 25 septembre 2026.
Sète
YAEL NAIM | SOLAIRE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Sa voix lumineuse apaise, ses chansons sensibles éveillent, son éclectisme régale, on se réjouit de retrouver Yael Naim avec son nouvel album Solaire, une œuvre aussi sensible qu’ambitieuse, où l’intime rencontre le grandiose, et où sa voix singulière résonne avec une intensité rare. .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement YAEL NAIM | SOLAIRE Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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