Sète

YAEL NAIM | SOLAIRE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Sa voix lumineuse apaise, ses chansons sensibles éveillent, son éclectisme régale, on se réjouit de retrouver Yael Naim avec son nouvel album Solaire, une œuvre aussi sensible qu’ambitieuse, où l’intime rencontre le grandiose, et où sa voix singulière résonne avec une intensité rare. .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement YAEL NAIM | SOLAIRE Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau