YALLÄ YALLÄ FEST La Bellevilloise PARIS

Les 04 & 05 juillet 2026, pour la deuxième fois, YALLÄ s’associe à 109 WITH H pour organiser un événement hors les murs : le YALLÄ YALLÄ FEST.

Un festival pluridisciplinaire qui met à l’honneur la mode circulaire et la seconde main ainsi que la musique, l’art et la culture.

Un festival offrant une expérience immersive mêlant mode, art et musique, avec une programmation pensée pour mettre en lumière de nouvelles façons de consommer et de créer.

+ de 50 exposants

+ de 30 artistes

+ de 15 activités & ateliers

+ food & drinks & terrasse

Deux jours de création, d’échanges et d’inspiration.

Deux jours pour se retrouver, créer et kiffer !

LINEUP

SAMEDI 04 JUILLET

MAYVIS WILLIAM – SATINE – HINA – DACEY – BLACKMOON – MALTER – DANI BUMBA – STENCIA + WORDSOFAZIA – LPEE

DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS

DIMANCHE 05 JUILLET

KHEIREDDINE – KAZIMIR – JUDEELICIOUS – AYELYA – PRINCESSE – BEIRUT LOVE AFFAIR

DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS