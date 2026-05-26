YALLÄ YALLÄ FEST La Bellevilloise PARIS
YALLÄ YALLÄ FEST La Bellevilloise PARIS samedi 4 juillet 2026.
Les 04 & 05 juillet 2026, pour la deuxième fois, YALLÄ s’associe à 109 WITH H pour organiser un événement hors les murs : le YALLÄ YALLÄ FEST.
Un festival pluridisciplinaire qui met à l’honneur la mode circulaire et la seconde main ainsi que la musique, l’art et la culture.
Un festival offrant une expérience immersive mêlant mode, art et musique, avec une programmation pensée pour mettre en lumière de nouvelles façons de consommer et de créer.
+ de 50 exposants
+ de 30 artistes
+ de 15 activités & ateliers
+ food & drinks & terrasse
Deux jours de création, d’échanges et d’inspiration.
Deux jours pour se retrouver, créer et kiffer !
LINEUP
SAMEDI 04 JUILLET
MAYVIS WILLIAM – SATINE – HINA – DACEY – BLACKMOON – MALTER – DANI BUMBA – STENCIA + WORDSOFAZIA – LPEE
DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS
DIMANCHE 05 JUILLET
KHEIREDDINE – KAZIMIR – JUDEELICIOUS – AYELYA – PRINCESSE – BEIRUT LOVE AFFAIR
DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS
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