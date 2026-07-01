YANISS ODUA + FNX + warm-up Undersonic, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

YANISS ODUA + FNX + warm-up Undersonic Jeudi 15 octobre, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 10 ans – Debout – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

Figure majeure du reggae francophone, le martiniquais Yaniss Odua garde le cap et continue de tracer sa route, et revient avec un nouvel album et une nouvelle tournée.

Artiste engagé, Yaniss dénonce les injustices avec franchise, mais toujours dans une dynamique positive. Sa musique est un moyen d’éveiller les consciences tout en donnant de la force à celles et ceux qui l’écoutent.

Chacun de ses concerts est un vrai moment de partage et de fête. A ne pas rater !

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Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.

En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

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*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musiques actuelles // Reggae – En partenariat avec le Casino Golden Palace

Miranda Tasker