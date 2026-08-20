YANN GOURDON + JACQUES PUECH, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

YANN GOURDON

+ JACQUES PUECH Jeudi 15 octobre, 20h00 L’INCONNUE Gironde

réduit : 8€ (hors frais de location)

prévente : 10€ (hors frais de location)

sur place : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:59:00+02:00

Laisser les airs anciens se transformer et dessiner de nouveaux chemins sonores.

C’est que Jacques Puech et Yann Gourdon nous proposent d’explorer : plonger dans les musiques traditionnelles, les voir comme des matières vivantes, mouvantes, ouvertes.

Entre cabrette, vielle à roue, voix, bourdons et électronique, leurs musiques creusent des paysages répétitifs, hypnotiques et profondément physiques. Ici, les traditions ne sont pas figées : elles deviennent terrain d’exploration, espace de transe, de vibration et d’écoute.

YANN GOURDON (vielle à roue, électronique)

Il travaille le son et les vibrations comme des matières musicales à part entière, en explorant la manière dont elles interagissent avec un espace, une architecture ou un paysage.

Ici, il n’est pas ici question d’un événement entre des spectateurs et un musicien, il s’agit de soumettre un espace à un processus.

La zone comme nouveau lieu possible dans laquelle les rapports entre auditeur et espace sont altérés, comme le passeur qui doit d’abord jeter un caillou pour traverser le champ.

Un paysage ceinturé.

JACQUES PUECH – LA LENHA (cabrette, voix)

Jacques Puech explore une forme minimale et profondément vivante des musiques traditionnelles.

Il s’agit dans ce solo de rechercher une expression simple des musiques traditionnelles. Chanter ou jouer les airs pour ce qu’ils sont, simplement accompagnés de bourdons ou d’une battue de pied. Entre mélodie, résonance et drone, sa musique brouille les repères et transforme les formes traditionnelles en expérience hypnotique et immersive.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/yann-gourdon-jacques-puech/ »}]

musiques traditionnelles mouvantes