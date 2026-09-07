YANNICK NOAH, Espace Flandre, Hazebrouck

Informations pratiques

YANNICK NOAH Vendredi 9 octobre, 20h00 Espace Flandre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Un moment de partage, entre musique et souvenirs

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public.

Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes !

Espace Flandre 50.71889925800909, 2.541489484654449 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://malraux-spectacles.mapado.com/event/648128-yannick-noah-un-ptit-tour-a-deux »}, {« type »: « phone », « value »: « 0759543890 »}]

UN P’TIT TOUR À DEUX