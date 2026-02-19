Yannick Noah Roubaix

Yannick Noah

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 21:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Yannick Noah revient sur scène avec un rendez‑vous intime en duo acoustique, au plus près de son public.

Accompagné uniquement de son complice de toujours, le guitariste **Nicolas** **Paillet**, il délaisse les Zéniths pour un moment chaleureux, presque comme à la maison. Ses plus grands titres se réinventent dans des versions épurées qui mettent en avant la voix, les mots et la douceur des mélodies. Entre deux chansons, il partage souvenirs, anecdotes de tournée et clins d’œil à son parcours de champion et d’artiste engagé, transformant le concert en véritable conversation. _**Yann et Nico Un p’tit tour à deux**_, c’est une parenthèse lumineuse, pleine de sourires et de good vibes, à vivre en famille ou entre amis.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Yannick Noah returns to the stage with an intimate acoustic duet, close to his audience.

Accompanied only by his long-time accomplice, guitarist **Nicolas** **Paillet**, he leaves the Zeniths behind for a warm, almost home-like moment. His greatest hits are reinvented in pared-down versions that highlight his voice, words and gentle melodies. Between songs, he shares memories, tour anecdotes and nods to his career as a champion and committed artist, transforming the concert into a real conversation. yann and Nico? Un p?tit tour à deux**_ is a luminous interlude, full of smiles and good vibes, to be enjoyed with family or friends.

