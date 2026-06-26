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Yanns Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Yanns Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 4 avril 2027.

Lieu
Le Cepac Silo
Adresse
35 Quai du Lazaret
Ville
13002 Marseille 2e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
dimanche 4 avril 2027
Fin
dimanche 4 avril 2027
Heure de début
18:00:00
Tarif
41.4 41.4 49.4

Marseille 2e Arrondissement

Yanns

Dimanche 4 avril 2027 à partir de 18h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 41.4 – 41.4 – 49.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 18:00:00
fin : 2027-04-04

Date(s) :
2027-04-04

Clic Clic Pan Pan dans Un p’tit truc en plus, c’était lui.
Yanns, c’est l’artiste que toute la famille chante sans s’en rendre compte.

Triple diamant, l’Olympia à guichet fermé en avril 2026, près d’un milliard de vues sur YouTube — et sur scène, une énergie qui fait lever tout le monde.

Une soirée où personne ne reste assis

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Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Click Click Bang Bang in *Un p’tit truc en plus*—that was him.

L’événement Yanns Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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