Yanns Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Yanns Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 4 avril 2027.
Marseille 2e Arrondissement
Yanns
Dimanche 4 avril 2027 à partir de 18h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 41.4 – 41.4 – 49.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 18:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
Clic Clic Pan Pan dans Un p’tit truc en plus, c’était lui.
Yanns, c’est l’artiste que toute la famille chante sans s’en rendre compte.
Triple diamant, l’Olympia à guichet fermé en avril 2026, près d’un milliard de vues sur YouTube — et sur scène, une énergie qui fait lever tout le monde.
Une soirée où personne ne reste assis
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Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Click Click Bang Bang in *Un p’tit truc en plus*—that was him.
L’événement Yanns Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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