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YANOWSKI Soissons

YANOWSKI Soissons dimanche 18 octobre 2026.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
5 5 20 Tarif de base plein tarif

Soissons

YANOWSKI

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Une ode à l’univers du fantastique à travers deux oeuvres reflétées dans
le miroir que leur tend l’auteur, comédien et chanteur Yanowski. Son
conte La Louve, sur la musique suggestive de Corentin Apparailly, traque
le merveilleux et l’insaisissable qui désertent notre quotidien. Il fait écho
au Masque de la mort rouge d’Edgar Poe, dont l’extravagant bal masqué
du prince Prospero trouve dans la musique de Caplet les ressorts d’une
opulence décadente et d’une étrangeté grandissante.
Un objet poétique et musical où le présent répond au passé.
Une ode à l’univers du fantastique à travers deux oeuvres reflétées dans
le miroir que leur tend l’auteur, comédien et chanteur Yanowski. Son
conte La Louve, sur la musique suggestive de Corentin Apparailly, traque
le merveilleux et l’insaisissable qui désertent notre quotidien. Il fait écho
au Masque de la mort rouge d’Edgar Poe, dont l’extravagant bal masqué
du prince Prospero trouve dans la musique de Caplet les ressorts d’une
opulence décadente et d’une étrangeté grandissante.
Un objet poétique et musical où le présent répond au passé.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

An ode to the world of fantasy through two works reflected in
the mirror held up to them by the author, actor, and singer Yanowski. His
tale *La Louve*, set to the evocative music of Corentin Apparailly, traces
the marvelous and the elusive that elude our daily lives. It echoes
Edgar Allan Poe’s “The Masque of the Red Death,” in which Prince Prospero’s extravagant masquerade ball
of Prince Prospero finds in Caplet’s music the driving forces of
decadent opulence and a growing sense of strangeness.
A poetic and musical work in which the present responds to the past.

L’événement YANOWSKI Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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