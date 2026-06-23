YANOWSKI Soissons

Soissons

YANOWSKI

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Une ode à l’univers du fantastique à travers deux oeuvres reflétées dans

le miroir que leur tend l’auteur, comédien et chanteur Yanowski. Son

conte La Louve, sur la musique suggestive de Corentin Apparailly, traque

le merveilleux et l’insaisissable qui désertent notre quotidien. Il fait écho

au Masque de la mort rouge d’Edgar Poe, dont l’extravagant bal masqué

du prince Prospero trouve dans la musique de Caplet les ressorts d’une

opulence décadente et d’une étrangeté grandissante.

Un objet poétique et musical où le présent répond au passé.

Une ode à l’univers du fantastique à travers deux oeuvres reflétées dans

le miroir que leur tend l’auteur, comédien et chanteur Yanowski. Son

conte La Louve, sur la musique suggestive de Corentin Apparailly, traque

le merveilleux et l’insaisissable qui désertent notre quotidien. Il fait écho

au Masque de la mort rouge d’Edgar Poe, dont l’extravagant bal masqué

du prince Prospero trouve dans la musique de Caplet les ressorts d’une

opulence décadente et d’une étrangeté grandissante.

Un objet poétique et musical où le présent répond au passé. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An ode to the world of fantasy through two works reflected in

the mirror held up to them by the author, actor, and singer Yanowski. His

tale *La Louve*, set to the evocative music of Corentin Apparailly, traces

the marvelous and the elusive that elude our daily lives. It echoes

Edgar Allan Poe’s “The Masque of the Red Death,” in which Prince Prospero’s extravagant masquerade ball

of Prince Prospero finds in Caplet’s music the driving forces of

decadent opulence and a growing sense of strangeness.

A poetic and musical work in which the present responds to the past.

L’événement YANOWSKI Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois