Yoga au Pont Transbordeur Les Terrasse du Pont Transbordeur Rochefort
dimanche 5 juillet 2026 · Les Terrasse du Pont Transbordeur · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Yoga au Pont Transbordeur
Les Terrasse du Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:45:00
fin : 2026-07-22 10:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Séance de yoga par Du yoga et des ailes .
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Les Terrasse du Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ariane@duyogaetdesailes.fr
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English : Yoga at the Pont Transbordeur
Yoga session led by “Du yoga et des ailes”.
L’événement Yoga au Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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