UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Yoga au Pont Transbordeur Les Terrasse du Pont Transbordeur Rochefort

dimanche 5 juillet 2026 · Les Terrasse du Pont Transbordeur · Rochefort

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Les Terrasse du Pont Transbordeur
Adresse
76 avenue Jacques Demy
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
18 18 18

Rochefort

Yoga au Pont Transbordeur

Les Terrasse du Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:45:00
fin : 2026-07-22 10:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Séance de yoga par Du yoga et des ailes .
  .

Les Terrasse du Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   ariane@duyogaetdesailes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga at the Pont Transbordeur

Yoga session led by “Du yoga et des ailes”.

L’événement Yoga au Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)