Yoga au Pont Transbordeur Les Terrasse du Pont Transbordeur Rochefort

dimanche 5 juillet 2026 · Les Terrasse du Pont Transbordeur · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Yoga au Pont Transbordeur

Les Terrasse du Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:45:00

fin : 2026-07-22 10:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Séance de yoga par Du yoga et des ailes .

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Les Terrasse du Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ariane@duyogaetdesailes.fr

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English : Yoga at the Pont Transbordeur

Yoga session led by “Du yoga et des ailes”.

L’événement Yoga au Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan