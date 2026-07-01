Yoga avec Grégoire Domaine de Roiffé Roiffé

Informations pratiques

Roiffé

Yoga avec Grégoire

Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Yoga avec Grégoire tous les samedis .

Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr

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English : Yoga avec Grégoire

L’événement Yoga avec Grégoire Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais