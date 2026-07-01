AGENDA · Roiffé
Yoga avec Grégoire Domaine de Roiffé Roiffé
samedi 25 juillet 2026 · Domaine de Roiffé · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Yoga avec Grégoire
Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Yoga avec Grégoire tous les samedis .
Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr
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English : Yoga avec Grégoire
L’événement Yoga avec Grégoire Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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