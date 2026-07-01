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Yoga avec Grégoire Domaine de Roiffé Roiffé

samedi 25 juillet 2026 · Domaine de Roiffé · Roiffé

Yoga avec Grégoire Domaine de Roiffé Roiffé

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Domaine de Roiffé
Adresse
147 Route de Fontevraud
Ville
86120 Roiffé
Département
Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Roiffé

Yoga avec Grégoire

Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Yoga avec Grégoire tous les samedis   .

Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17  reservation@domainederoiffe.fr

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English : Yoga avec Grégoire

L’événement Yoga avec Grégoire Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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