Informations pratiques

Châtellerault

Yoga bien-être

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Tous les mardis soir, venez vous détendre en pratiquant le yoga en plein air! .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga bien-être

L’événement Yoga bien-être Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne