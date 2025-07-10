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Yoga bien-être Châtellerault

mardi 7 juillet 2026 · Châtellerault

Yoga bien-être Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
La Manu Tours Vilmouth
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Yoga bien-être

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Tous les mardis soir, venez vous détendre en pratiquant le yoga en plein air!   .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Yoga bien-être

L’événement Yoga bien-être Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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