AGENDA · Châtellerault
Yoga bien-être Châtellerault
mardi 7 juillet 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Yoga bien-être
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Tous les mardis soir, venez vous détendre en pratiquant le yoga en plein air! .
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Yoga bien-être
L’événement Yoga bien-être Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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