Yoga Brunch Ayurvédique à la Galerie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis

Yoga Brunch Ayurvédique à la Galerie Namast’art

Dimanche 22 mars 2026 de 10h à 14h. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

oga Brunch Ayurvédique à la Galerie Namast’art dimanche 22 mars de 10h00 à 14h00.

Le printemps arrive… et avec lui, une belle occasion de renaître

Lélia Gautier et Ewa Piotrowska vous invitent à leur Yoga Brunch Ayurvédique pour célébrer ensemble l’énergie du renouveau.



Au programme

– Une pratique de yoga douce et revitalisante avec Ewa pour éveiller le corps en douceur et harmoniser l’énergie du dosha Kapha.

– Un brunch ayurvédique de saison, équilibré et gourmand, pour nourrir le corps et l’âme. Préparé par Lélia.

– Une présentation de son livre Se réconcilier avec l’alimentation, développement personnel par l’assiette ayurvédique .

– Et tout cela dans un cadre absolument incroyable et hors du commun une galerie d’art mettant à l’honneur une exposition photos d’un voyage en Inde.



Un moment hors du temps pour ralentir, respirer et accueillir cette nouvelle saison en conscience.



Tarif 55€



Réservation 06 66 22 24 42 ou 06 22 47 37 31 .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 47 37 31 info@namastart.fr

oga Ayurvedic Brunch at Galerie Namast’art Sunday March 22 from 10:00 am to 2:00 pm.

