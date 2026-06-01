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Yoga Brunch L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges

Yoga Brunch L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges dimanche 16 août 2026.

Lieu : L'Étape du Berger Col du Tourmalet

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Barèges

Yoga Brunch

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Avec Yoga des Cîmes.
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L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 

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English :

With Yoga des Cîmes.

L’événement Yoga Brunch Barèges a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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