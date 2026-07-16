AGENDA · Barèges
Yoga Brunch L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges
dimanche 20 septembre 2026 · L'Étape du Berger Col du Tourmalet · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Yoga Brunch
L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Avec Yoga des Cîmes.
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L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44
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English :
With Yoga des Cîmes.
L’événement Yoga Brunch Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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